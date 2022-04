Fallzahlen in Halle sinken weiter

Das städtische Gesundheitsamt meldete am Mittwoch erneut sinkende Corona-Infektionszahlen.

Blick auf ein Schild, das den Weg in das Impfzentrum in Halle weist.

Halle (Saale)/MZ - Die Corona-Zahlen sind in Halle weiter im Sinkflug. Das städtische Gesundheitsamt meldete am Mittwoch zwar 516 Neuinfektionen, das sind jedoch 150 weniger als noch am Mittwoch vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank um 62 auf nun 1.227,48.

Aktuell gelten 8.208 Hallenser offiziell als infiziert. In den Krankenhäusern werden 138 (-9) Patienten mit Covid-19 behandelt, 15 (-2) auf der Intensivstation. Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet. Die Ampel, die die Situation in den Krankenhäusern beschreibt, steht auf gelb.

Derweil bekommen immer mehr Hallenser inzwischen schon ihre vierte Impfung. Die Stadt vermeldete, dass am Dienstag insgesamt 505 Impfungen durchgeführt wurden, 327 davon Viertimpfungen. Die Impfquote bezogen auf die Gesamtbevölkerung Halles beträgt 80,1 Prozent bei Zweit- und 60,3 Prozent bei Drittimpfungen (Booster).