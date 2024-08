Fahrplan-Auskunft in Echtzeit - Neuer Service in Bus und Bahn in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Den nächsten Anschluss gleich in Bus oder Bahn erfahren – und das ganz ohne Smartphone: Die Hallesche Verkehrs-AG (Havag) testet derzeit einen neuen Service. Bereits während der Fahrt sehen Fahrgäste künftig auf dem Bildschirm im Fahrzeug, wann ihre Anschlusslinie an der kommenden Haltestelle abfährt, wie das Stadtwerke-Tochterunternehmen mitteilt.

Wie das genau funktioniert? Nachdem die nächste Haltestelle während der Fahrt angesagt wurde, ändert sich die Anzeige auf dem Bildschirm im Bus oder in der Straßenbahn. Sie zeigt dann die nächsten Abfahrten der kommenden Haltestelle an – mit Linie, Richtung und Abfahrtszeit. In einer späteren Ausbaustufe sollen laut Havag noch weitere Informationen angezeigt werden wie der Bahnsteig, Informationen zur Barrierefreiheit oder Tickertexte, die über aktuelle Änderungen im Linienverkehr informieren. Mit der Neuerung werde in einigen Bussen und Bahnen gestartet, bis Jahresende soll der neue Anzeige-Modus in allen Fahrzeugen mit einem Bildschirm verfügbar sein.

Die HAVAG baue ihre digitalen Fahrgastinformationen weiter aus, um noch mehr Menschen für den klimafreundlichen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu begeistern. Dass Projekt wird den Angaben zufolge vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert.