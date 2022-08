Fahrgast greift Busfahrer an und beleidigt ihn rassistisch

Halle (Saale)/MZ/TGO - Auf der Landstraße 50 bei Neutz hat am Samstag gegen 16.30 Uhr ein Fahrgast einen Busfahrer angegriffen. Laut Polizeiangaben wollte der Mann an einer Stelle aussteigen, wo sich keine Haltestelle befand. Er griff den Busfahrer daraufhin an und nötigte ihn, an einem Schotterplatz anzuhalten. Zudem wurde der Busfahrer wegen seiner dunklen Hautfarbe beleidigt.

Der Angreifer, ein junger Mann mit halblanger dunkler Hose und freiem Oberkörper, stieg aus und entfernte sich zu Fuß in Richtung Nauendorf. Die Polizei suchte nach dem Täter und setzte einen Fährtenhund ein. Ein Verdächtiger wurde jedoch nicht festgestellt. Der 50-Jährige Busfahrer wurde mit Schocksymptomen vor Ort ambulant behandelt. Die Ermittlungen dauern an.