Fahrer lässt nach Unfall Pkw mit gestohlenen Kennzeichen zurück

Halle (Saale) - Am Montagabend gegen 20.30 Uhr ist es in der Nietlebener Straße in Halle zu einem Unfall mit Fahrerflucht gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verließ ein Pkw den Parkplatz eines dortigen Einkaufsmarktes mit hoher Geschwindigkeit.

Das Fahrzeug drehte sich dann um 180 Grad und stieß gegen eine Laterne. Fahrer und Beifahrer verließen den Wagen, stiegen auf dem Parkplatz in ein anderes Fahrzeug, welches sich in Richtung Magistrale entfernte. An dem zurückgelassene Unfallfahrzeug befanden sich Kennzeichentafeln, die nicht für diesen Pkw zugelassen waren. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, die Ermittlungen dauern an.