Mit einer Halle-Fahne wollte ein Unternehmer seine Verbundenheit mit der Stadt bekunden. Warum das so einfach nicht geht und welche Alternative es gibt.

Darum darf das Stadtwappen von Halle nicht in Bruckdorf hängen

Halle (Saale) /MZ. - Das Firmengelände liegt direkt an der Leipziger Chaussee; wer über die Bundesstraße 6 aus Westen auf dem Weg nach Halle ist, fährt also direkt bei Maschinenbau Jacobs in Bruckdorf vorbei.