Fahndung der Polizei: 42-Jährige soll Soldaten in Halle-Neustadt lebensbedrohlich verletzt haben

Halle (Saale)/MZ/MIL - Die Polizei sucht nach einer 42-jährigen Frau, die im Mai einen Bundeswehrsoldaten lebensgefährlich verletzt haben soll. Nun hat das Landeskriminalamt (LKA) eine Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben.

Laut Polizei heißt die Gesuchte Kathy Schneider und handelte zusammen mit ihrer Zwillingsschwester. Diese habe man bereits am Tatort festnehmen können. Der Angriff ereignete sich am Nachmittag des 17. Mai in der Weststraße in Halle-Neustadt.

Die gesuchte Kathy Schneider (42). Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthalt der Flüchtigen, warnt jedoch davor, der Gesuchten selbst nahe zu kommen. Foto: Polizei

Während der Prozessauftakt gegen die festgenommene Zwillingsschwester für den 15. November am Landgericht in Halle angesetzt ist, befindet sich Kathy Schneider nach Polizeiangaben immer noch auf der Flucht.

Der konkrete Verdacht lautet, dass die 42-Jährige mit spitzen Gegenständen auf den 39-jährigen Geschädigten eingestochen haben soll. Dieser habe lebensbedrohliche Stichverletzungen erlitten. Die Polizei ermittelt daher wegen versuchten Mordes.

Nun bittet das LKA um Hinweise über den Aufenthaltsort der Flüchtigen. Die Polizei warnt jedoch zugleich davor, der Gesuchten selbst zu nahe zu kommen.

Hinweise nehmen das Lage- und Informationszentrum des LKAs unter der 0391 250 1036 oder jede Polizeidienststelle entgegen.