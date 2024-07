Ex-VfL-Sportchef Marc Hovemeier war wegen des Verdachts der Verwicklungen in Drogengeschäfte in die Schlagzeilen geraten. Wofür er nun verurteilt wurde.

Halle/MZ - Der ehemalige Sportliche Leiter des VfL 96, Marc Hovemeier, der im Januar 2023 wegen des Verdachts der Verwicklungen in Drogengeschäfte in die Schlagzeilen geraten war, ist im Februar 2024 zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Halle auf Nachfrage der MZ mit. Demnach machte sich Hovemeier „des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln“ schuldig.