Es ist vollbracht: Reitsportverein Halle am neuen Standort angekommen

„Es ist vollbracht“, verkündet Olaf Trübner, der Vorsitzende des Reitsportvereins Halle. Am Samstag ist der neu errichtete Reitplatz auf der Reitsportanlage in Halle-Dölau eingeweiht worden. „Ein super Platz“, der noch dazu auf dem höchsten Standard sei, wie Trübner vor Ort betont.

83.000 Euro hat er gekostet. Das Land hat die Hälfte der Kosten übernommen, die Stadt hat 30 Prozent und der Verein die restlichen 20 Prozent bezahlt. Deshalb ist am Samstag auch Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) gekommen. „Das ist gut investiertes Geld in einen guten Sport“, sagt er. Schließlich gehe es beim Reiten um das Miteinander von Mensch und Tier. Und Judith Marquardt, Beigeordnete für Kultur und Sport in Halle, macht kein Geheimnis daraus, dass Olaf Trübner über lange Zeit nicht locker gelassen hat: „Sie waren so oft im Sportausschuss und so oft bei uns.“

„Ein tolles Familienangebot“

Doch gerade für dieses Trommeln in eigener Sache lobt die Beigeordnete den Reitsportverein auch. Sie attestiert ihm zudem „ein tolles Familienangebot“, weil der Verein die Preise für Mitglieder so anpasse, dass auch weniger betuchte Familien ihre Kinder zum Reit-Training schicken können. Das führt dazu, dass das Reiten zum Breitensport wird. Die Beigeordnete sagt auch: „Die Vielfalt unserer Sportlandschaft ist wichtig.“

Die letzten Jahre hatte der Reitsportverein Halle dabei alles andere als gute Bedingungen. Er war auf der Suche nach einem Gelände. Sogar die Existenz-Frage wurde in dem Zuge schon gestellt. Doch dann habe sich der Dölauer Reitverein gemeldet und vorgeschlagen, zu fusionieren, wie Olaf Trübner sagt. Er fügt hinzu, dass in die Anlage in Dölau seit 30 Jahren nicht investiert wurde, da der kleine Verein nicht die Mittel dazu gehabt habe.

Fusion erfolgte am 1. Januar 2020

Die Fusion erfolgte am 1. Januar 2020. „Mit über hundert Mitgliedern sind wir jetzt der größte Reitsportverein in Halle“, sagt der Vorsitzende. Damit ist die Hälfte der organisierten Reitsportler - laut Trübner sind es in Halle weniger als 200 - in diesem Verein aktiv. Tendenz steigend.

„Die Nachfrage ist riesig. Wir haben eine Warteliste, auf der 60 Leute draufstehen.“ Zuwachs gab es jüngst auch bei den vereinseigenen Pferden. Dank der Spende eines lokalen Edeka-Marktes wurde ein weiteres Pferd gekauft. Neun sind es nun insgesamt. (mz)