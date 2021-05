Es gibt keine Gewinner: Ramona Fitzner über den Theaterstreit und ihren Rücktritt

Der gesamte Vorstand des Fördervereins „Freunde des neuen theaters Halle“ ist vergangene Woche überraschend nicht zur Wiederwahl angetreten. Es ist ein weiteres Kapitel im sogenannten „Theaterstreit“ an den Bühnen Halle, im Zuge dessen bereits Geschäftsführer Stefan Rosinski und Opern-Intendant Florian Lutz ihre Posten geräumt haben. MZ-Redakteur Jonas Nayda sprach mit der scheidenden Vereinsvorsitzenden Ramona Fitzner, die seit der Gründung 1991 Vereinsmitglied ist. Der Förderverein unterstützt das Theater mit unterschiedlichen Projekten und Geldspenden.

Warum sind Sie und der gesamte Vorstand nicht mehr angetreten?

Ramona Fitzner: Es war eine Entscheidung, die wir gemeinsam und wohlüberlegt getroffen haben.

Theater-Intendant Matthias Brenner hat gesagt, er könne mit Ihnen nicht zusammenarbeiten.

Er hat versucht, mich an den Pranger zu stellen und für alles verantwortlich zu machen, was ihm nicht gefällt. Aber der Förderverein ist eigenständig und gemeinnützig. Wir gehören nicht zur GmbH, wir haben eigene Strukturen und sind in erster Linie den Mitgliedern rechenschaftspflichtig. Wir sind ein Zusammenschluss von Menschen, die freiwillig ihr Geld und ihre Zeit geben, um ihr Theater zu unterstützen.

Der „Theaterstreit“ schwelt in Halle schon seit rund drei Jahren. Im Zentrum stand lange Zeit der inzwischen beurlaubte Geschäftsführer Stefan Rosinski. Der hatte den Bühnen eine Sparpolitik verordnet und sich damit bei den Intendanten unbeliebt gemacht. Sie hatten einen Eingriff in ihre künstlerische Freiheit bemängelt.

Es folgte ein Kleinkrieg mit unzähligen teilweise öffentlichen Anschuldigungen. Nach einem gescheiterten Schlichtungsversuch durch Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) verließen sowohl Rosinski als auch Opernintendant Florian Lutz die Bühnen. Theaterintendant Matthias Brenner blieb.

Auf die Kritik von Ex-Fördervereinschefin Ramona Fitzner an seiner Person äußerte sich Brenner gelassen. Er sei nicht die Ursache und auch nicht der Schuldige in dem Streit. Auf MZ-Nachfrage antwortete er: „Die Einseitigkeit ihrer Sicht auf die Dinge macht mich traurig.“ Fitzner gilt als Unterstützerin von Stefan Rosinski.

Können Sie denn mit Matthias Brenner zusammenarbeiten?

Überall, wo Menschen miteinander arbeiten, entstehen Reibungen. Man muss bereit sein, das zu akzeptieren. Aber diese Bereitschaft und die Ehrlichkeit haben wir als Vorstand beim Intendanten zunehmend vermisst. Das Vertrauensverhältnis verschlechterte sich und konkrete Projektnachfragen zu unseren genannten Finanzierungswünschen blieben zuletzt unbeantwortet.

War das schon immer so?

Nein, früher war es anders. Zwischen 2011 und 2016 nahm kontinuierlich ein Mitglied der Theaterleitung an unseren Sitzungen teil und die Arbeitsatmosphäre war sachlich-konstruktiv.

Dann begann der sogenannte „Theaterstreit“.

2018 schrieb ich als Privatperson einen Brief an den Aufsichtsrat, in dem ich dazu aufforderte, Interna nicht in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Das gebietet die Loyalität. Für Menschen, die Theater lieben und schätzen, ist es nicht entscheidend, was sich hinter den Kulissen abspielt. Es ging nie darum, irgendwem zu schaden.

Aber war damit für Sie nicht schon abzusehen, dass der Konflikt sich zuspitzen würde?

Zunächst nicht, denn in einer gemeinsamen Vorstandssitzung mit Matthias Brenner und einem Ensemblesprecher verabredeten wir übereinstimmend, nach vorn zu blicken und wieder zusammenarbeiten zu wollen. Wir bemühten uns darum, doch schlussendlich gipfelte es in Matthias Brenners öffentlicher Aussage, er könne nicht mit mir zusammenarbeiten.

Jetzt treten Sie nicht mehr als Vorsitzende an - hat Brenner also gewonnen?

Nein, hierbei gibt es keine Gewinner. Im Verein sind bereits zahlreiche Mitglieder ausgetreten, weil sie meinen, dass man so mit uns nicht umgehen dürfe.

Wie geht es mit dem Förderverein weiter?

Es gab viele Vereinsmitglieder, die mit unserer Arbeit zufrieden waren und uns auch wiedergewählt hätten. Der Neuanfang kann und sollte natürlich auch eine Chance für den Verein sein. Das Amt einer Vorsitzenden hängt maßgeblich von der Persönlichkeit ab, die es ausfüllt. Ich wünsche den Mitgliedern des Fördervereins und des Theaters alles Gute und dass sie immer gesund bleiben.

Ist der Theaterstreit jetzt beendet?

Das liegt bei denen, die jetzt Verantwortung tragen. Ich weiß, dass die Hallenser ihr Theater lieben. Ich liebe es auch, sonst hätte ich nicht 16 Jahre dafür gearbeitet. Ich wünsche dem Theater, auch mit Blick auf die Pandemie, dass endlich wieder die Theaterarbeit im Vordergrund steht und man Aufführungen mit freudiger Erwartung besuchen kann. (mz)