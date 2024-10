2007 hatten die Stadtwerke das Wasserwerk in Beesen abgeschaltet. Für 60 Millionen Euro soll es modernisiert werden – mit viel Geld vom Land.

Halle (Saale)/MZ - Sachsen-Anhalt schnallt den Gürtel enger. In ihrem Haushaltentwurf für 2025 setzt die Landesregierung den Rotstift an. Zuschüsse für den Umbau des Riebeckplatzes etwa finden sich nicht im Papier. Zudem sollen die Mittel für die Städtebauförderung massiv gekürzt werden. Und offenbar trifft es auch die Reaktivierung des Wasserwerks in Beesen.