Es fehlt die Strategie - Ein Kommentar von Dirk Skrzypczak

Halle (Saale)/MZ - So umweltfreundlich E-Mobile auch sein mögen, so chaotisch geht es im Hintergrund zu. Wer auf einen elektrischen Antrieb setzt und das Auto auch alltagsgerecht nutzt, bekommt mitunter graue Haare. Deutschlandweit gibt es über 2.300 Betreiber von Ladepunkten. Und jeder kocht beispielsweise bei der Abrechnung sein eigenes Süppchen. Wer an unterschiedlichen Orten Strom zapfen will, benötigt oft unterschiedliche Apps. Einheitliche Bezahlsysteme sind nicht garantiert. Und mitunter weiß der Kunde gar nicht, wie teuer die Kilowattstunde Strom eigentlich ist - und ob die Ladesäule, im Internet als frei angepriesen, nicht doch belegt ist.