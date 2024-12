Per Tieflader kam Tina am frühen Morgen nach Halle.

Halle (Saale)/MZ - Die Nikolausüberraschung für Halle ist da: Am frühen Freitagmorgen ist der erste von 56 neuen Straßenbahnzügen - die „Tina“ - am Betriebshof der Havag in der Freiimfelder Straße in Halle eingetroffen. Ein Tieflader brachte die 45 Meter lange und 45 Tonnen schwere Bahn huckepack an die Saale.

Die erste Tina ist 45 Meter lang und soll ab Sommer 2025 regulär ihren Dienst aufnehmen. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Die neue Tina wird in den nächsten Monaten ausgiebig getestet. Ab Sommer soll sie dann regulär im Linienbetrieb eingesetzt werden. Im Januar und März werden weitere Bahnen des Schweizer Herstellers Stadler geliefert. Sie ersetzen die betagten MGT, die seit 30 Jahren im Einsatz sind.

Am Vormittag soll die neue Bahn von Bürgermeister Egbert Geier (SPD) und Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens in Empfang genommen werden. Dann wird Tina eingegleist und auf den Betriebshof geschleppt. Aus eigener Kraft fährt sie noch nicht.