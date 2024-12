Halle (Saale)/MZ. - „Oh du Fröhliche“ klingt es am frühen Abend mehrstimmig aus dem Saal der Stadtmission am Weidenplan. Es ist kein Adventskonzert, das hier gegeben wird – vielmehr haben sich vor der Bühne, auf der für das nahende Weihnachtsfest schon die Krippenfiguren aufgestellt worden sind, Mitglieder hallescher Chöre versammelt, um den Abschluss eines außergewöhnlichen gemeinsamen Projektes zu feiern. Eines, das es so bisher in Halle noch nicht gegeben hat.

„Freuet Euch!“ lautet der Titel der ersten CD mit Advents- und Weihnachtsmusik hallescher Chöre, die jetzt pünktlich zum Advent erschienen ist und nun mit Chorgesang und einem Blick zurück auf die Anfänge des Projekts vorgestellt wird. Knapp neun Monate ist es her, dass sich Sängerinnen und Sänger, Chorleiter und ein Tontechniker zusammengetan haben, um Halles vielfältige Chormusik über die Konzerte hinaus sichtbar und nachhaltiger erlebbar zu machen.

„Es war schon immer unser Traum, einmal eine eigene CD herauszubringen“, erklärt Lukas Zehle, Leiter des Kammerchores TonArt und zugleich künstlerischer Koordinator des Projektteams „edition hallescher chormusiken“, unter deren Label Halles erste gemeinsame Chormusik-CD erschienen ist. Neben Zehle gehören zum Projektmanagement Andreas Gumbert und Dirk Hähnlein, ebenfalls Mitglieder im Kammerchor TonArt, sowie Tontechniker Michael Wünsche vom halleschen Studio „horchmal!“ zum Team.

Es sei von Anfang an ein Gemeinschaftsprojekt gewesen, betont Zehle bei der CD-Vorstellung. Möglich geworden sei das ambitionierte Vorhaben nur durch das Zusammenwirken vieler Partner und Unterstützer. Zu denen zählen neben den beteiligten Chören auch der Fachbereich Kultur der Stadt, die Saalesparkasse und die Stadtmission als Aufnahmeort. Und so sind beim Album-Release im Stadtmissionssaal nicht nur die künstlerischen Akteure selbst, sondern auch die städtische Kulturfachbereichsleiterin Jane Unger und Sparkassen-Firmenkundenchef Jan Röder als geladene Gäste ziemlich gespannt auf die neue CD und was darauf zu hören ist.

„Musik verbindet“, so Jane Unger, die von dem „tollen Vernetzungsprojekt“ begeistert ist. Sie ermuntert ebenso wie Röder zu Fortsetzungsprojekten dieser Art und sagt zugleich weitere finanzielle Unterstützung zu. Die Weihnachts-CD ist durch die Crowdfunding-Plattform „99 Funken“ der Sparkassen sowie dank vieler Einzelspenden finanziert worden.

13 Chöre und Ensembles und damit über 300 Mitwirkende vom Schulkind bis zur Seniorin waren an dem Projekt beteiligt, haben weihnachtliche Chormusik unterschiedlichster Stile, Epochen und Genres eingesungen. Gospels vom Chor „Salttown Voices“ sind ebenso zu hören wie ukrainische Lieder, die „Weihnachtsmotette“ vom Konzerthallenchor, „In dulci jubilo“ vom Kammerchor TonArt oder „O Jesulein süß“ der Hallenser Madrigalisten. 24 Advents- und Weihnachtslieder erfreuen nun die Hörer dieser außergewöhnlichen CD. Auf https://chormusik4halle.de ist die CD online bestellbar.

Am Montag kann die CD auch an der Vereinshütte auf dem Weihnachtsmarkt für zehn Euro erworben werden, 3,50 Euro gehen pro dort verkauftem Exemplar als Spende an die Wohnungslosenhilfe der Stadtmission.