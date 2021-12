Erneut drei Menschen aus Halle an Covid 19 gestorben

Die Stadt Halle bietet auch am Wochenende Impfungen an.

Halle/MZ - - Drei Menschen aus Halle (Saale) sind seit Donnerstag an Corona gestorben. Die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern der Stadt sei von 137 auf 148 gestiegen, berichtete die Stadt am Freitag. 44 Menschen wurden demnach auf Intensivstationen behandelt, einer weniger als am Donnerstag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 737,33 Ansteckungsfälle je 100.000 Einwohner. Im Vergleich zum Freitag der Vorwoche wurden auch weniger Neuinfektionen registriert: 232 statt 350.

Unterdessen bietet die Stadt am Freitag noch bis 16 Uhr Impfungen im Impfzentrum Heinrich-Petra-Straße, bis 18 Uhr am Klinikum Bergmannstrost sowie bis 19 Uhr im Impfzentrum

Burgstraße an. Auch am Sonnabend kann man sich dort impfen lassen: von 10 bis 16 Uhr in der Heinrich-Pera- und in der Burgstraße sowie von 11 bis 16 Uhr am Klinikum Bergmannstrost. Am Sonntag wird von 10 bis 16 Uhr in der Heinrich-Pera-Straße geimpft.