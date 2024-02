In der Nacht zum Mittwoch musste die Feuerwehr in Halle-Neustadt erneut zu brennenden Mülltonnen ausrücken. Auch ein Haus wurde beschädigt.

Halle (Saale)/MZ/MV - Schon wieder haben in Halle-Neustadt Müllcontainer gebrannt. Die Feuerwehr musste in der Nacht zum Mittwoch gegen 1 Uhr in die Tangermünder Straße ausrücken.

Feuerwehr und Polizei an der Einsatzstelle in Halle-Neustadt. (Foto: Marvin Matzulla)

Auch ein angrenzendes Wohnhaus wurde schwer beschädigt. Bereits in der Nacht zum Dienstag brannten an mehreren Orten in Neustadt Müllcontainer. Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.