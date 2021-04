Erneut Bombe an neuem HFC-Nachwuchszentrum in Halle entdeckt

Halle (Saale) - Auf der Baustelle für das neue Nachwuchsfußball-Leistungszentrum auf der Silberhöhe ist erneut eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Es ist bereits der siebte Blindgänger, der auf dem Gelände entdeckt worden ist.

Laut Stadt handelt es sich um eine US-amerikanische 75-Kilogramm-Fliegerbombe. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst plant, den Sprengsatz am morgigen Freitag, 30. April 2021 gegen 10 Uhr zu entschärfen. Die Fundstelle sei gesichert.

Keine Evakuierung geplant

Eine Evakuierung sei nicht geplant. Um den Fundort der Fliegerbombe werden stattdessen wie beim Bombenfund am 21. April große, mit Erde gefüllte Container aufgestellt. Dadurch könne der Gefahrenbereich gesichert und erheblich verkleinert werden. Es wird ein Sicherheitsbereich im Radius von 250 Metern um die Fundstelle eingerichtet.

Eine 75 Kilo schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am 21. April auf der Baustelle für das neue Nachwuchs-Fußballleistungszentrum auf der Silberhöhe entdeckt worden - Archivbild (Foto: Marvin Matzulla)

Drei Wohnblöcke und eine Gartenanlage befinden sich am Rand dieses Sicherheitsbereiches. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Adressen: Erhard-Hübener-Straße 28 bis 37, Hermann-Heidel-Straße 1, Karlsruher Allee 2 und 10, Gartenanlage „Sonne“. Die etwa 160 Bewohner des betroffenen Gebiets werden gebeten, sich für die Zeit der Bomben-Entschärfung möglichst nicht an jenen Fenstern aufzuhalten, die in Richtung des Fundortes gelegen sind. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ordnungsamt und Feuerwehr werden am Freitagmorgen ab 9 Uhr die Anwohner in den betroffenen Häusern vor Ort informieren. Über mögliche Straßensperrungen informiert die Stadt am morgigen Vormittag. (mz)