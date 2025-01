Der Stadtrat hat am Mittwoch die Erhöhung der Kita-Beiträge in Halle beschlossen. Was hinter der umstrittenen Entscheidung steckt und welche Auswirkungen das für Hallenser hat.

Die Sitzung des Stadtrates fand am Mittwoch im Festsaal des halleschen Stadthauses am Marktplatz statt.

Halle (Saale)/MZ. - Nun also doch. Nach einer langen Debatte hat der Stadtrat am Mittwoch mehrheitlich entschieden, die Kita-Gebühren in Halle deutlich anzuheben. Zuvor war eine Erhöhung der Gewerbesteuer abgelehnt worden. Was genau das jetzt für alle Eltern bedeutet und welche Hintergründe es zu der kontroversen Entscheidung gibt.