In Halle erlebten Fans von Elsterglanz eine besondere Autogrammstunde, bei der das Duo nicht nur Unterschriften gab, sondern auch für Fotos und Gespräche zur Verfügung stand.

Bloß nich so uffjereecht! - Elsterglanz lockt Fans ins Neustadtcentrum in Halle

Elsterglanz in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Eines Oktober-Abends standen zwei Männer in der Thalia-Buchhandlung im Neustadtcentrum. Ob die Filiale ihre Kalender verkaufen würde, wollten sie wissen. Na ja, vielleicht 20 bis 50, das konnte sich Katharina-Barbara Reuter vorstellen. Wer ihr da so überraschend gegenüberstand, hatte die Filialleiterin da noch nicht erkannt. Erst eine ganze Weile später war ihr klar, dass die beiden Männer zusammen das Duo Elsterglanz sind, dessen Markenzeichen Comedy in Mansfeldischer Mundart ist.