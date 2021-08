Elefantin Tamika bekommt Besuch von ihren neuen Paten

Halle (Saale)/MZ - Mit „Kleinvieh“ geben sich diese Paten nicht ab: Der Bauverein Halle und Leuna hat sich gleich mal die größten Bewohner des halleschen Bergzoos als Patentiere ausgesucht - die Elefanten. Und mit inzwischen zehn Jahren Laufzeit der Patenschaft hält das hallesche Wohnungsunternehmen dem Bergzoo als Pate auch am längsten die Treue.

An diesem Mittwochnachmittag nun ist es mal wieder soweit: Bauvereins-Vorstand Guido Schwarzendahl und Katrin Ahrens, Assistentin des Vorstandes und Personalmanagerin des Unternehmens, wollen im Beisein ihrer Schützlinge nicht nur die Patenschaft um ein weiteres Jahr verlängern, sondern Tamika, dem aktuellen Patentier, auch einen hautnahen Besuch im Dickhäuterhaus abstatten.

Foto vom Patenkind Tamika

„Nachdem über sieben Jahre lang zunächst Bibi unser Patentier war, ist es nach Bibis Wegzug in den Safaripark Hodenhagen nun Tamika, die wir mit unserer Patenschaft unterstützen wollen“, erklärt Katrin Ahrens - wohl wissend, dass der finanzielle Beitrag in Höhe von 2.500 Euro jährlich, die für einen Elefanten als Patenbetrag zu Buche schlagen, nicht ausschließlich der jungen Elefantendame, sondern auch anderen Projekten im Zoo zugutekommt.

Neben der obligatorischen Urkunde gibt’s an diesem Tag für die Paten auch noch ein hochwertiges, auf Leinen gedrucktes Foto vom Patenkind Tamika. Die allerdings interessiert sich naturgemäß weniger für das förmliche Prozedere der zahlreichen Menschen vor ihrem Gehege, sondern vielmehr für den Inhalt des Eimers, den Tierpfleger Ronny Neumann vorsorglich außer Rüsselweite Tamikas platziert hat. Dennoch versucht Tamika, die am 26. Juni ihren fünften Geburtstag gefeiert hat, mit Beharrlichkeit und langem Rüssel, den Eimer zu erreichen, während Zoodirektor Dennis Müller und Elefantenpfleger Norman Hase Fragen beantworten.

„Elefanten sind ganz einfach tolle Tiere“

„Der Bauverein leistet mit der erneuten Übernahme einer Tierpatenschaft, aber auch mit anderen Projekten einen wichtigen Beitrag, um unseren Zoo noch attraktiver für unsere Besucher zu machen“, sagt etwa Zoochef Müller. So lade der Bauverein seit Jahren seine Mieter alljährlich zum Mieterfest in den Zoo, auch habe das Wohnungsunternehmen den Bau der Safari-Station am Zooeingang ermöglicht.

Lange indes muss sich Tamika nicht gedulden: Schon stecken Katrin Ahrens und Guido Schwarzendahl ihrem Schützling Möhren und Erdnüsse - für Elefanten eine besondere Delikatesse - zu, und auch Tamikas kleine Schwester Elani, die am 21. September zwei Jahre alt wird, sowie Mutter Tana und Großmutter Pori bekommen natürlich ein Leckerli, bevor es für die kleine Elefantenherde wieder hinaus auf die Freianlage geht. „Das hier ist der schönste Teil unserer Patenschaft“, erklärt Guido Schwarzendahl, der auch begründet, warum es ausgerechnet die Dickhäuter sind, für die das Unternehmen seit Jahren die Patenschaft unterhält: „Elefanten sind ganz einfach tolle Tiere“.