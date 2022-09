Ekel-Alarm bei Burger King: Das sagt die Stadt Halle zu den Filialen des Fast-Food Riesen

Hygienemängel, fehlende Personalbelehrungen, Verstöße gegen interne Vorgaben, eine unzureichende Schädlingsbekämpfung und ein Bußgeldverfahren. Was die Stadt bei den Filialen des Fast-Food Riesen „Burger King“ in Halle alles festgestellt hat.

Die Burger King Filiale in Halle-Neustadt.

Halle (Saale)/MZ - Nach einer RTL-Reportage wurde die erst im Dezember vor zwei Jahren eröffnete Burger King Filiale in Halle-Neustadt für mehrere Tage geschlossen. Als Grund wurde nach MZ-Informationen ein technischer Defekt angegeben. Das Team um den Enthüllungsjournalisten Günter Wallraff hatte am Donnerstagabend in einer zweistündigen Reportage über die Missstände bei Burger King Deutschland berichtet.