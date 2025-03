Nicole und Antonello Meloni eröffnen am letzten Märzwochenende ihr Eiscafé in Kanena. Dort gibt es mehr als nur Eis.

Neues Eiscafé eröffnet in Kanena

Eis essen in Halle

Antonello und Nicole Meloni stehen vor ihrem neuen Eiscafé in Kanena.

Halle (Saale)/MZ. - Nach einer langen Radtour einen kurzen Zwischenstopp im „Radsch’s Eiseck“ machen: Dies war lange Zeit die gelebte Tradition vieler Menschen aus Halle und Umgebung. Etwa 40 Jahre betrieb Reinhard Radsch sein beliebtes Eiscafé, ehe er sich 2023 in den Ruhestand verabschiedete. „Seitdem wurde es hier ruhiger“, sagt Nicole Meloni. Mit ihrem Mann Antonello eröffnet sie an diesem Wochenende in jenem Eck das Eiscafé Meloni. „Wir möchten wieder einen Rückzugsort und Treffpunkt für die Leute schaffen“, erklärt die gelernte Restaurantfachfrau.