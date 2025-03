Miriam Dunte bildet in Halle Therapie- und Begleithunde aus und schafft damit ein einzigartiges Angebot. Was dahinter steckt und wie ein Berner Sennenhund den Hortalltag unterstützen soll.

Halle/MZ. - Djiego liegt ruhig auf seiner Decke und schleckt seinen Brei aus dem Napf. Nur wenige Minuten zuvor hat er vor Aufregung gebellt. Etwas unruhig ist er immer noch, hat sich aber an die Umgebung und die Menschen gewöhnt. Nur wenige Meter neben ihm arbeiten Pia und Konrad an ihrem Plakat, das sie für den Hort gestalten. Sie kleben verschiedene Bilder darauf, die zeigen, was man mit Djiego machen und was man nicht machen darf.