Einsturzgefahr droht: So lange bleibt die L141 östlich von Halle gesperrt

Halle (Saale)/MZ - Meter für Meter frisst sich der Bohrer in das Erdreich. Spezialisten der Bohrgesellschaft Landsberg sind an der Stadtgrenze in der Frohen Zukunft auf Erkundungstour. Seit im Frühjahr dieses Jahres Hohlräume unter der Landesstraße 141 gefunden wurden, ist die Verbindung zwischen Halle und dem Stadtteil Tornau unterbrochen. Es besteht Einsturzgefahr. Die Arbeiter aus Landsberg lokalisieren und untersuchen die unterirdischen Störungen, die sich zwischen 20 und 30 Metern unter der Oberfläche befinden. Es handelt sich dabei um alte Gänge aus Bergbauzeiten.

