Die McDonald's-Filiale an der B100 in Halles Osten ist zwei Wochen lang zu. Welche Neuerungen es nach den Umbauarbeiten geben soll.

„Eines der modernsten Restaurants in Deutschland“ soll entstehen

McDonald’s in Halle erweitert seine Küche

Bei McDonald’s an der B 100 wird umgebaut.

Halle (Saale)/MZ/Nay. - Das McDonald’s Schnellrestaurant an der B 100 in Halles Osten wird umgebaut. Laut Betreiber soll dort „eines der modernsten McDonalds-Restaurants in Deutschland“ entstehen. Es werde ein neues Designkonzept und ein besseres Gästeerlebnis geben, heißt es.