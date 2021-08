Eine Neuinfektion in Halle gemeldet- eine weitere Person wird im Krankenhaus behandelt

Halle (Saale) - Am Montag ist in Halle eine Neuinfektion gemeldet worden. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 9,64, teilte die Stadtverwaltung auf ihrer Webseite mit.

Aktuell gibt es 50 infizierte Personen in der Stadt. Derzeit werden vier Personen in den Kliniken betreut, ein Patient wird auf der Intensivstation behandelt. Die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt bei 355.

Seit Beginn der Pandemie gibt es in Halle 11.832 infizierte Personen, davon sind 11.427 wieder genesen. Bislang sind 289.491 Personen immunisiert, wobei 150.157 mit der ersten Dosis und 139.334 Personen mit der notwendig zweiten Dosis geimpft.

Mobile Impfangebote in der Stadt

In Halle wird weiterhin mobiles Impfen angeboten: