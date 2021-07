Eine Langzeitbaustelle in Halles Innenstadt weniger: Verkehr an der Oper rollt wieder

Halle (Saale)/MZ - Während in Halle an vielen Ecken der Verkehr in scheinbar endlosen Baustellen stockt und Autofahrer sich von Stau zu Stau vorankämpfen, ist eine Langzeitbaustelle in der Innenstadt nun endlich fertig geworden. Am Dienstag ist die August-Bebel-Straße in der nördlichen Innenstadt zwischen Joliot-Curie-Platz und Weidenplan offiziell wieder für den Verkehr freigegeben worden. Seit März 2020 war die Straße voll gesperrt gewesen, die Fertigstellung hatte sich mehrfach verzögert.

Die Stadtwerke, die für die Baumaßnahme zuständig waren, sind stolz auf das, was sie in den vergangenen Monaten erreicht haben. „Diese Baustelle war eine Besondere, weil viele Partner koordiniert bauten und komplexe Tief- und Straßenbauarbeiten notwendig waren, um alle Medien zu erneuern“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Stadtwerke, Stadtverwaltung, Telekom und die Firma Muth Citynetz hätten in die Zukunft investiert und so-wohl die Mischwasserkanäle und Trinkwasserleitung als auch Fernwärmeleitung, Gasleitung, Elektrokabel, Informationskabel, Beleuchtungskabel, Fahrbahn und Nebenanlagen erneuert und teilweise neu gebaut. Mit dieser Maßnahme sei ein wesentlicher Beitrag für eine sichere und zuverlässige Versorgung der Stadt geleistet worden, schreiben die Stadtwerke.

Anrainer der August-Bebel-Straße hatten sich in der Vergangenheit über Einschränkungen durch die Baustelle beschwert. In ihrer Pressemitteilung schreiben die Stadtwerke, dass die Beeinträchtigungen für die Bürger „so gering wie möglich“ gehalten worden seien. Zuletzt hatte es Verzögerungen wegen coronabedingten Auflagen und der Suche nach Kampfmitteln gegeben.