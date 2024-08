Der Verein „Pro Halle“ hat die Nominierten für den Bürgerpreis zu einem Klassik-Konzert in den Krug zum Grünen Kranze eingeladen. Das Dinner-Event war ein ganz besonderer Abend.

Halle/MZ. - Wer kennt die Klassiker wie „Ich hätt’ getanzt heut’ nacht“ aus der Operette My fair Lady nicht? Oder Gershwins „Summertime“? Mit diesen und weiteren Liedern begeisterten die Ausnahmepianistin Ragna Schirmer mit der Opern-Sopranistin Romelia Lichtenstein und Bariton Andreas Beinhauer bei der vierten Auflage von „Klassik im Krug“. Eingeladen dazu hatte der Förderverein „Pro Halle“, um sich bei allen Nominierten für den Bürgerpreis „Der Esel, der auf Rosen geht“ für ihr ehrenamtliches Engagement zu bedanken. Mehr als 100 von ihnen kamen.

Veranstaltung im Krug zum grünen Kranze in Halle zweimal ausverkauft

Schon am Tag zuvor hatte Veranstalter Sascha Sachse das kulturelle Dinner-Event mit einem hervorragenden und raffinierten Vier-Gänge-Menü aus der Krug-Küche für alle Hallenser angeboten. „Das erste wie das zweite Konzert waren mit 130 Gästen ausverkauft“, freut sich Sachse. Denn auch zum zweiten Termin war es möglich, Karten im freien Verkauf zu erwerben. „Das Ambiente hier im Krug, ganz nah an der Saale ist einfach einzigartig“, schwärmte Sachse.

Das Publikum schwärmte hingegen von dem unvergleichlichen Klavierspiel von Ragna Schirmer, die in ihren Soloparts die Bandbreite der Musik von Clara Schumann vorstellte. „Schon als Vier- oder Fünfjährige widmete sie sich Fingerübungen am Klavier“, gab Ragna Schirmer Einblicke in das Leben der Musikerin, die mit Robert Schumann verheiratet war. Eines der Stücke, die Variationen zu einem Thema von Bellini, hatte Clara Schumann im Alter von 15 Jahren geschrieben - unglaublich schöne Musik.

Pianistin Ragna Schirmer und Solisten begeistern das Publikum in Halle

Die Solisten hingegen ernteten viel Applaus für das abwechslungsreiche Programm mit Liedern und Duetten von Lehár bis Bernstein. Ohne Zugabe wurden sie und Ragna Schirmer nicht von der Bühne im Krug zum grünen Kranze gelassen.

Den Ehrenamtlichen dankte Halles Kultur-Beigeordnete Judith Marquardt, die auch Mitglied der Jury für den Bürgerpreis ist: „Ohne Sie würde es nicht funktionieren. Wir sind dankbar für alles, was Sie ehrenamtlich tun.“ Die Jury hat ihre Entscheidung getroffen, wer einen der drei Bürgerpreise und den Preis der Jury sowie den Preis der Initiatoren erhalten soll. Sie werden am Samstag, 17. August, ab 18 Uhr im Saal des Neuen Theaters verliehen.

Bis Samstag, 17. August, können MZ-Leser für einen weiteren Ehrenamtlichen oder eine Gruppe online abstimmen. Sechs Kandidaten stehen zur Auswahl für den Publikumspreis. Abstimmen unter: www.eselaufrosen.de

Die Juty des Bürgerpreises hat in einer Sitzung bereits die Sieger der anderen Preise bestimmt. Seien Sie gespannt, wer von zahlreichen Nominierten die Gewinner sind!