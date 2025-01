Frischekur für den Netto in der Silberhöhe. Wie man nun noch besser in der Waldstadt Einkaufen kann.

Ein Woche war zu: Netto-Markendiscount in der Silberhöhe umfassend aufgepäppelt

Einkaufen in Halle

Nach einer Woche Umbau wieder offen: Der Netto in der Silberhöhe.

Halle (Saale)/MZ - In der vergangenen Woche wurde der Netto-Markendiscounter in der Silberhöhe einer aufwendigen Frischekur unterzogen. Das erfreut nicht nur die Kunden, sondern auch die 45-jährige Filialleiterin Nadine Jacobsen. „Die Kassen wurden auf den neuen Standard angepasst und für die Kunden gibt es nun auch viel breitere Wege“, so Jacobsen.

Wichtig sei dies insbesondere für ältere Menschen, die mit Rollstuhl in den Laden kämen, war zu vernehmen. Doch auch die, die ihre Einkäufe lieber selber scannen, werden nun glücklich – denn von nun an gibt es im Supermarkt eine Selbstbedienungskasse.

Auch die Kühltechnik wurde energetisch auf den neusten Stand gebracht. Jacobsen bedankte sich bei allen Helfern und Mitarbeiter für die Unterstützung in der vergangenen Woche. Eröffnet wurde die Filiale erstmals im Dezember 2011. Nach und nach sollen alle Netto-Filialen auf den neuen Standard angepasst werden.