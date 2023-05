Nach dem Galeria-Aus schließt im Sommer noch eine Handelskette auf dem Boulevard. Aber auch andere Läden wackeln. Was Händler von der Stadt fordern.

Ein weiteres Geschäft schließt am Markt: Die Sorgen um Halles Innenstadt wachsen

Handel in Halle

Der Kosmetik-Laden in der Leipziger Straße schließt. Aber auch andere Handelsketten befinden sich in der Krise.

Halle (Saale)/MZ - Vor dem Tresen bildet sich eine Schlange. Als sich der Himmel draußen verdunkelt und die ersten Regentropfen herunterprasseln, drängeln noch mehr Kunden in das kleine Geschäft am Markt. Die Nachricht, dass die Filiale am 23. August schließt, hat sich bereits herumgesprochen.