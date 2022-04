396 neue Infektionen mit dem Coronavirus sind am Mittwoch bekannt geworden, 27 weniger als vor einer Woche.

Halle (Saale)/MZ - Am Mittwoch sind in Halle 396 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden - 27 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel auf einen Wert von 792,21 Fällen je 100.000 Einwohner. Ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Corona wurde gemeldet. Die Zahl der Patienten mit Corona in halleschen Krankenhäusern stieg um neun auf 98.