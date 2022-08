Ein Verletzter bei Verkehrsunfall auf der B80 in Halle-Neustadt

Am Donnerstagabend kam es auf der B80 in Halle-Neustadt zu einem Unfall. Zwei Fahrzeuge sind zusammengestoßen eine Person wurde leicht verletzt.

Halle (Saale)/MZ - Am Donnerstagabend kam es auf der B80 in Richtung Eisleben zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach MZ Informationen, soll der Fahrzeugführer des weißen PKW Ford in einer langgezogenen Kurve aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Danach kollidierte sein Fahrzeug mit einem weiteren PKW und der Leitplanke. An der Leitplanke sowie an beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die B80 musste für die Bergung der Fahrzeuge und zur Unfallaufnahme für rund eine Stunde gesperrt werden.