Ein Toter und mehrere Verletzte - Deutsche Bahn tief betroffen nach Lok-Unglück in Halle

Halle (Saale)/MZ - Bei einem Lok-Unglück ist am Freitagmorgen in Halle-Ammendorf eine Person zu Tode gekommen. Zudem gab es einen Schwerletzten und zwei verletzte Personen, die nun im Krankenhaus behandelt werden. Die Verunglückten sind gegen 3 Uhr von einer einzelnen Lok erfasst worden. Der Lokführer stand aufgrund des Vorfalls unter Schock. Das teilte Romy Gürtler, Sprecherin der Bundespolizei, am Freitag mit. Bei dichtem Schneetreiben waren Beamte der Bundespolizei am Vormittag mit der Spurensicherung beschäftigt, die Ermittlungen zum Unglück laufen. Mit einem Ergebnis ist am Freitag noch nicht zu rechnen, so Gürtler.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 5 Tage >>testen<<.