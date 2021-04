Ein Hotelnachfolger für das Maritim in Halle

Der neue Eigentümer der Immobilie am Riebeckplatz verrät erste Details zu seinen Plänen. Warum die einstige Vier-Sterne-Herberge in dem Konzept keine Rolle spielt.

Halle (Saale) - Am 1. Januar 1966 knallten in Halle die Sektkorken. Auf dem Thälmannplatz wurde das Interhotel „Stadt Halle“ nach nur 17 Monaten Bauzeit eröffnet. Und die Presse überschlug sich mit Lobeshymnen: „Mit dieser kurzen Bauzeit wurde mit den Weltbestzeiten beim Bau derartiger großer Hotels nicht nur Schritt gehalten, sie wurden sogar unterboten.“ 55 Jahre später ist der einstige Glanz verblasst, der Stolz auf das Hotel der Ernüchterung gewichen.

Die Maritim-Gesellschaft hat die seit vier Jahren leerstehende Immobilie an die „AM Group“ aus Berlin verkauft. Der neue Besitzer will das Gebäude abreißen. „Wir wissen, wie viele Emotionen in Halle an dem Hotel hängen. Das Objekt aber so umzubauen, dass es modernen Ansprüchen genügt, ist wirtschaftlich nicht darstellbar“, sagt Ran Wilk, Geschäftsführer der AM Group der MZ.

Sanierung zu teuer

Es ist das erste Mal, dass sich der neue Eigentümer öffentlich äußert. „Wir haben aus der Presse erfahren, dass die Maritim-Gruppe das Hotel verkaufen will“, sagt Wilk. Zudem hätten Geschäftspartner, die in Halle bereits auf dem Immobilienmarkt aktiv sind, die Neugier der Berliner an der Stadt geweckt. „Das Gebäude liegt in einer exponierten Lage. Die Stadt will den Riebeckplatz entwickeln. Ich denke, dass wir dazu einen interessanten Beitrag leisten können“, sagt Wilk. Ins Detail will er noch nicht gehen. Ein paar Eckpunkte verrät er aber doch. „Wir haben ein renommiertes, lokales Architekturbüro beauftragt, mit uns ein Konzept zu entwickeln. Wir wollen weg von der Monokultur, die das Gebäude ausstrahlt.“ Die Immobilie zu sanieren, ergebe keinen Sinn. Die Zimmer seien zu klein, die Wände mit Stahlträgern durchzogen. Ein Umbau wäre schwierig und teuer.

10.000 Quadratmeter ist das Grundstück groß. Künftig sollen dort mehrere Gebäude stehen, darunter auch wieder ein Hotel. „Wir werden aber nicht in Konkurrenz zu den Häusern treten, die dort schon existieren oder noch gebaut werden“, sagt Wilk. Außerdem wolle man Büros und Wohnungen schaffen, „die Schmuddelecke hinter dem Hotel“ zu einem attraktiven Quartier entwickeln. „Dazu wird es Gespräche mit der Stadt geben.“

Was wird aus dem Kunstwerk?

Noch müsse man aber den Ball flachhalten, meint Wilk. Auf einen konkreten Zeitplan will er sich nicht festlegen. „Wir gehen mit unseren Plänen an die Öffentlichkeit, wenn sie spruchreif sind.“ Im Herbst dieses Jahres soll es soweit sein. Und auch für das unter Denkmalschutz stehende Kunstwerk „Die Hallorenhochzeit“ - ein monumentales Wandrelief aus Meißner Porzellan - werde es eine Lösung geben, verspricht Wilk.

Die Hallorenhochzeit hängt im Maritim-Hotel (Foto: Archiv des Landesamtes für Denkmalfpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt; Walter Danz)

„Zunächst einmal haben wir angewiesen, dass die Platte vor dem Kunstwerk bleibt, die zum Schutz angebracht worden ist.“ Später könnte das 2,5 Meter hohe und 13 Meter lange Relief der Künstler Hans Rothe und Gerhard Geyer im neuen Hotel hängen, das die AM Group errichten will. „Wir meinen es mit unserem Engagement in Halle ernst“, sagt Wilk. Das ehemalige Maritim sei ein Politikum. Deshalb müsse man mit dem Thema sensibel umgehen, so Wilk. (mz/Dirk Skrzypczak)