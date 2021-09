Ein Blick in die mobile Polizeiwache auf dem Markt in Halle

Halle (Saale)/MZ - Als Polizist, der die Einheits-Expo in Halle begleitet, ist man nicht nur Ordnungshüter, sondern auch Gästeführer. Eine Passantin, die auf dem Markt auf die mobile Polizeiwache zusteuert, möchte wissen, wie sie zum Domplatz kommt. Andere fragen nach aktuellen Straßensperrungen. Andreas Dockhorn lächelt, dann zieht er zum Gespräch den Mund-Nasen-Schutz hoch. „Gleich nebenan ist der Infostand von Sachsen-Anhalt. Wenn wir mal nicht weiterwissen, können die Leute dort fragen“, sagt der Polizeioberrat.

Die kleine Polizeistation vor Galeria Kaufhof ist ein Container, ausgestattet mit Funktechnik, einem Laptop, Notstromer (falls erforderlich) und Heizung. „Das ist die neue Generation mobiler Einsatzzentralen, die im Land für Großereignisse wie die Feierlichkeiten in Halle eingesetzt werden“, sagt Halles Polizeisprecher Thomas Müller. Mit dem schlichten, silber-blauen Häuschen will die Polizei gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die Beamten sind präsent, ohne aufdringlich wahrgenommen zu werden. Das stärkt einerseits das Sicherheitsgefühl, andererseits sind die Einsatzkräfte täglich von 10 bis 20 Uhr nicht zum Spaß vor Ort. Bei den Beamten können auch Anzeigen aufgegeben werden. „Bislang ist es aber erfreulich entspannt. Die Menschen sind sehr freundlich. Probleme gibt es keine“, sagt Polizeihauptmeisterin Claudia Oelmann. Sie kennt die Innenstadt wie ihre Westentasche, läuft unter anderem regelmäßig mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes Streife.

3.000 Polizisten in Halle im Einsatz

Die „Fälle“, mit denen die Beamten konfrontiert werden, sind ein Spiegelbild des Alltags. Da geht es um verlorene Handys und Geldbörsen. Auch eine Brille wurde in der mobilen Wache schon abgegeben. Aufregendstes Delikt war ein Handtaschendiebstahl, der bei Dockhorn und seinen Kollegen angezeigt wurde. Die Tasche fand sich später in Leipzig wieder. Zudem hatte ein Kaufhausdetektiv einen Ladendieb erwischt und den kurzen Weg zur Station genutzt, um die Polizei einzuschalten.

Bis zum 3. Oktober sind 3.000 Polizisten in Halle im Einsatz, um die Installationen der Einheits-Expo und schließlich am Sonntag die zentralen Feierlichkeiten zum Republikgeburtstag abzusichern. Bislang, so Dockhorn, habe man mit Vandalismus oder ähnlichen Attacken auf die Ausstellung keine Probleme.