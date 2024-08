Weil er zur Finanzierung seiner Drogensucht teure E-Bikes gestohlen haben soll, muss sich ein 39-Jähriger vor dem Landgericht in Halle verantworten. Zu Prozessbeginn kündigt er ein Geständnis an.

Halle (Saale)/MZ. - Er sieht blass aus und schmal, in den Gerichtssaal wird er von zwei Justizbediensteten geführt. Verantworten soll sich der 39-Jährige, gegen den am Donnerstag am Landgericht der Prozess eröffnet worden ist, unter anderem wegen diverser Einbrüche im halleschen Stadtgebiet. Immer wieder hatten er und zeitweise wohl auch ein bislang unbekannter Mittäter es nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft auf teure E-Bikes abgesehen – von ihren Besitzern in den Kellern von Mehrfamilienhäusern abgestellt.