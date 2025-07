Durchfall droht - Experten warnen vor dem Baden in der Saale

Saalestrand in Halle

Am Saalestrand auf der Ziegelwiese waren am Mittwochnachmittag Jugendliche und Kinder zum Baden im Fluss. Die Warn- und Hinweisschilder werden auch von Familien zumeist ignoriert.

Halle (Saale)/MZ - Am Mittwochnachmittag baden Kinder und Jugendliche im Fluss am Saalestrand. „Ich habe mir bislang keine Gedanken über die Wasserqualität gemacht“, sagt eine Mutter, die am Ufer sitzt. Das beschmierte Warnschild der Stadt nur wenige Meter weiter habe sie ignoriert.