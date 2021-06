Drei Demonstrationen und Versammlung für Samstag in Halle angemeldet

Unter anderem soll am Samstag auf dem Markt in Halle eine Demonstration stattfinden.

Halle (Saale) - In Halle sollen am Samstag, 19. Juni 2021, zwischen 14.30 und 22.00 Uhr drei angemeldete Versammlungen stattfinden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, handelt es sich dabei um zwei Demonstrationen mit einem politischen Hintergrund sowie eine Veranstaltung für eine Jubiläumsfeier.

Demnach plane der Rechtsextremist Sven Liebich eine Versammlung am Markt zu veranstalten. Außerdem sei eine Veranstaltung zur Corona-Thematik sowie eine zum 20. Geburtstag des linksalternativen Projektes „Reil78“ angemeldet worden.

Während eine Versammlung stationär stattfindet, werden zwei Demonstrationen sich durch die Innenstadt bewegen. Deshalb werde es zwischen der südlichen und nördlichen Innenstadt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, kurzzeitigen Sperrungen sowie Einschränkungen des öffentlichen Nahverkehrs kommen, so die Polizei.

Die Sicherheitsbehörde bittet daher die Autofahrer sowie Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs und Anwohner sich auf etwaige Einschränkungen einzustellen. Die Beamten selbst werden mit mehreren Kräften im Einsatz sein. (mz)