Das Stück am Neuen Theater nach Jewgeni Schwarz in der Regie von Mareike Mikat wurde im Rahmen des nachtkritik-Theatertreffens ausgezeichnet.

Halle (Saale)/MZ. - Die Inszenierung von Jewgeni Schwarz' „Drache“ am Neuen Theater in der Regie von Mareike Mikat wurde im Rahmen des nachtkritik-Theatertreffens 2024 als eine von zehn favorisierten Inszenierungen im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet. Die Nominierung erfolgte im Rahmen einer Vorauswahl herausragender Theaterabende durch die Autoren des renommierten Theaterblogs nachtkritik.de. Über die finale Auszeichnung wurde per Publikumsvotum abgestimmt, in dessen Rahmen über 10.000 Stimmen abgegeben wurden. Ausgezeichnet wurden unter anderem auch das Maxim Gorki Theater Berlin, das Residenztheater München, das Deutsche Schauspielhaus Hamburg sowie das Düsseldorfer Schauspielhaus.

„Ich freue mich sehr, dass die großartige Ensembleleistung der Inszenierung ‚Drache‘ so gewürdigt wird“, sagt Regisseurin Mareike Mikat, die auch die stellvertretende künstlerische Leitung von NT und Thalia Theater innehat.

Der Blog nachtkritik.de ist ein unabhängiges und überregionales Theaterfeuilleton im Internet. Es wurde im Mai 2007 von den Theaterkritiker*innen Petra Kohse, Esther Slevogt, Nikolaus Merck und Dirk Pilz sowie dem Bildenden Künstler Konrad von Homeyer gegründet. Zu allen wichtigen, von der zwölfköpfigen Redaktion ausgewählten Inszenierungen im deutschsprachigen Theater veröffentlicht das Portal nachtkritik.de am Morgen nach der Premiere eine Theaterkritik. Gut 60 Autorinnen und Autoren berichten aus dem gesamten deutschsprachigen Raum.

Das nachtkritik-Theatertreffen fand 2024 zum 17. Mal statt. Hierbei wurden die Autorinnen und Autoren des Blogs in der Schweiz, Österreich und Deutschland zu den für sie herausragenden Theaterabenden des vergangenen Jahres befragt. Anschließend konnten Interessierte für bis zu zehn favorisierte Produktionen abstimmen. Aus dem jeweiligen Umfrageergebnis ergab sich dan die finale Platzierung.