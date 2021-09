Dorint Hotel ist Gästeliebling: Vier-Sterne-Hotel in Halle mit Auszeichnung prämiert

Das Dorint Hotel Charlottenhof ist Regionalsieger des Wettbewerbs „Gästeliebling“ geworden. Wie der Veranstalter des Wettbewerbs, der Tourismusverband Sachsen-Anhalt e.V. (LTV), in einem Schreiben mitteilte, konnte es Besucher mit seiner hohen Qualität überzeugen.



Dorint Hotel ist Regionalsieger des Wettbewerbs „Gästliebling"

Der Wettbewerb prämiert in zwei Stufen regionale Unterkunftsbetriebe in den Kategorien Ferienwohnung, Pension/Gasthöfe und Hotels in den fünf Tourismusregionen (Altmark, Anhalt-Dessau-Wittenberg, Elbe-Börde-Heide, Harz und Saale-Unstrut) sowie in den Städten Magdeburg und Halle (Saale), die bei Gästen die höchste Gästezufriedenheit erhalten haben. Dafür wurden mittels einer digitalen Plattform aus über 250 Reiseportalen Gästebewertungen ausgewertet. Gewürdigt werden soll damit die Service- und Kundenorientierung.

Der Wert misst auf einer Skala von 1 bis 100 die Gästezufriedenheit, die auf den Portalen und den Social-Media-Webseiten hinterlassen wurden. Der Preis wurde am Mittwoch in der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau in Halle (Saale) ausgezeichnet.



Neben dem Dorint Hotel Charlottenhof in der Kategorie „Hotel“, wurden in Halle auch das „Café & Mehr“ in der Kategorie „Pensionen/Gasthöfe“ sowie die „Citywohnung am Markt“ in der Kategorie „Ferienwohnungen“ ausgezeichnet.

Regionalsieger treten auf Landesebene erneut an

Weiter Regionalsieger wurden unter anderem in Naumburg, Wittenberg und dem Harz ausgezeichnet. In der zweiten Stufen treten die Regionalsieger noch einmal um den „Gästeliebling" 2020 auf der Landesebene gegeneinander an.



Dem Gewinner winkt laut Veranstalter ein attraktives Kommunikationspaket und ein Workshop zum Thema Onlinebewertung und - vertrieb. Der Landessieger wird am 24. Juni 2020 gekürt.

Dorint in Halle hat bereits mehrfach Auszeichnungen für Qualität erhalten

Das Vier-Sterne Hotel aus Halle erzielte die höchste Gästezufriedenheit in der Saalestadt. Demnach gab es durchweg positives Feedback auf den Reiseportalen. Unter anderem schrieb Katrin: „Ich bin mit zwei Kindern angereist und habe in unserem Zimmer kleine Aufmerksamkeiten für sie gefunden, Bücher zum Lesen und Spiele dazu. Das Zimmer war selbst für drei Personen sehr geräumig. Eine sehr nette Überraschung war der kleine Geburtstagskuchen mit Kerze.“



Es ist bereits die zweite Auszeichnung für das Hotel in diesem Jahr. Das Vier-Sterne Hotel hat bereits den Holiday Check Award in Gold gewonnen. (mz)