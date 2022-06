Domnitz feiert 160 Jahre Löschwesen - Familienfest mit Kinderprogramm und Disco

Domnitz/MZ - Die Freiwillige Feuerwehr und der Feuerwehrverein in Domnitz (Stadt Wettin-Löbejün) feiern am kommenden Sonnabend, 11. Juni, das 160-jährige Bestehen des Löschwesens im Ort mit einem großen Fest. Um 11 Uhr beginnt auf dem Dorfplatz das Fest für die ganze Familie. Ab 12 Uhr gibt es dann Essen aus der Gulaschkanone sowie sportliche Wettkämpfe der Feuerwehren, die die „fitteste“ Truppe suchen. Für Speisen und Getränke sorgen der Cateringservice Hannemann und der Feuerwehrverein. Es gibt Bier vom Fass sowie weitere Getränke.

Lufballon-Clown und Disco mit DJ

Wer sich für Feuerwehrtechnik interessiert, kann einen Blick in die Einsatzwagen werfen und bekommt von den Ehrenamtlichen alle Fachfragen beantwortet. Für Kinder ist eine XXL-Hüpfburg aufgebaut, außerdem gibt es einen kleinen Rummel, einen Luftballon-Clown sowie eine Spiel- und Bastelstraße. Kinder des örtlichen Kindergartens zeigen, was sie einstudiert haben. Ab 20 Uhr beginnt der Feuerwehrtanz mit den „Two Riders & Friends“ live im Festzelt. Ganztägig begleitet ein DJ die Veranstaltung.

Lange Geschichte des Löschwesens

Domnitz feiert in diesem Jahr 160 Jahre „Löschwesen“, weil es in dem Ort zwischen Wettin und Löbejün nicht von Anfang an eine organisierte Feuerwehr gab. In den Anfängen hatten sich Anwohner in Domnitz, Dornitz und Dalena zu Löschgruppen zusammengefunden, um im Ernstfall helfen zu können. Heutzutage wird die Freiwillige Feuerwehr Domnitz zu mehreren Dutzend Einsätzen im Jahr gerufen.