Digitaltag in Halle: Ein Blick in die Zukunft

Einen Tag lang geht es an diesem Freitag um verschiedenste Aspekte der Digitalisierung. Die Pflege von morgen ist dabei eines der Themen.

Halle (Saale)/MZ - Der bundesweite Digitaltag 2022 ist eröffnet und auch in Halle gibt es an diesem Freitag zahlreiche Workshops und Veranstaltungen, die sowohl online als auch an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet zu finden sind.

Um die Zukunft der Pflege ging es am Vormittag etwa im „Digital HealthCare Hub“ in der Magdeburger Straße 12. Dort konnten digitale Technologien in der Pflege ausprobiert werden. Die Projektmitarbeiter der „Translationsregion für digitalisierte Gesundheitsversorgung (TDG)“ zeigten Hilfsmittel - digitale wie auch manuelle - welche das Leben von Pflegebedürftigen sowie von Pflegenden vereinfachen und verbessern sollen.

Zu sehen waren etwa Telepräsenzroboter, die mit einem sprechen, oder Emotionsroboter, die aussehen wie eine riesengroße Plüschrobbe, welche sich allerdings bewegt und die Augen auf- und zuschlägt, wenn man ihr über den Kopf streichelt. Desweiteren wurden digitale Medikamentenspender, intelligente Spiegel oder Exoskelette gezeigt. Letztere schnallt man sich ähnlich einem Rucksack über und entlastet mit deren Hilfe die eigene Muskulatur.

Das ganze Programm zum Digitaltag und den Veranstaltungen in Halle finden sich auf der Homepage der Stadt.