Dieser Discounter aus Schweden bezieht ehemalige Baumarkt-Fläche im Halle-Center Peißen

Halle (Saale)/MZ/ahe - Die schwedische Handelskette Rusta eröffnet ihre deutschlandweit fünfte Filiale im Halle Center Peißen. Nach bisher vier Niederlassungen im Norden wird es damit ab Donnerstag, 30. September, die deutschlandweit fünfte Filiale in dem Einkaufszentrum an der Bundesstraße 100 geben, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Insgesamt betreibt die Kette demnach bislang 183 Filialen, die Peißener wird die 184.

Rusta handelt den Angaben zufolge mit einem breiten Sortiment aus den Bereichen Wohnen und Dekorieren, Do it yourself, Freizeit, Kosmetik und Garten. In Peißen hat Rusta eine Fläche angemietet, die zuletzt von der einstigen Baumarktkette Praktiker genutzt worden war. Mit dem Ein-zug der Schweden entstehen dort der Mitteilung zufolge 15 neue Arbeitsplätze. Im Center ist man froh über die neuen Mieter. „Wir freuen uns sehr, eine Teilfläche des ehemaligen Praktikers an Rusta vermietet zu haben und sehen den neuen Mieter als eine Bereicherung für das Halle Center Peißen“, sagte Vermietungsmanager Max Schultheiss.

„Qualitätsprodukte zu vernünftigen Preisen“

Rusta wirbt für sich, „Qualitätsprodukte zu vernünftigen Preisen“ anzubieten. Möglich sei das, weil die Waren direkt von den Herstellern bezogen würden. Die Kette setze auch auf soziale und ökologische Verantwortung. „Die Produzenten werden sorgfältig ausgewählt und im Vorfeld vor Ort besucht, um die Anforderungen an gute Arbeitsbedingungen und Umweltschutz zu überprüfen und sicherzustellen“, heißt es.

Dabei ist Rusta, 1986 von zwei schwedischen Unternehmern gegründet, nach wie vor auf Expansionskurs. Weitere Eröffnungen in Deutschland sind angekündigt. Filialen gibt es auch in Schweden, Norwegen und Finnland. Dabei wählen die Skandinavier Medienberichten zufolge bewusst Standorte in mittelgroßen und kleinen Städten aus - der günstigeren Mieten wegen. „Es wäre ein Fehler, in große Städte zu gehen, das ist der teuerste Weg, um zu expandieren“, wird Rusta-Chef Göran Westerberg im „Handelsblatt“ zitiert. „Wir sind in der Regel umso erfolgreicher, je kleiner die Stadt ist.“ Deutschland-Chef Christof Sauck sagt zum Standort Peißen: „Wir sehen hier sehr großes Potenzial.“