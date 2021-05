Diese ehrgeizigen Pläne hegt der Besitzer der alten Lettiner Porzellanfabrik

Seit Jahren steht die alte Porzellanmanufaktur in Lettin still. Doch seit Kurzem herrscht wieder reges Treiben. Was der Eigentümer bereits in die Tat umgesetzt hat.

Lettin - Von der Landstraße aus wirkt die alte Porzellanmanufaktur kurz hinter dem Ortsausgang von Lettin wie eine ungenutzte Industrieruine. Dass in vielen Gebäuden auf dem knapp neun Hektar großen Grundstück längst wieder fleißig gearbeitet wird, bemerkt man erst, wenn man einen Blick hinter eines der schweren Eisentore wirft, die die alten Produktionsstätten vor der Außenwelt verschließen.

„Das Areal ist ein wahrer Rohdiamant: Räume für die Freiwillige Feuerwehr und eine Tierarztpräxis

In der mit mehr als 4.000 Quadratmetern größten Halle stehen zum Beispiel nicht nur Dutzende Wohnmobile und Wohnwagen im Winterquartier, der vordere Bereich der Halle wird aktuell auch für die Freiwillige Feuerwehr Lettin umgebaut, die im nächsten Jahr vorübergehend aus dem Ortskern her zieht, bis ihr neues Gerätehaus fertig gebaut ist. Eine Tierarztpraxis und ein Fachhandel für Gartengeräte ist bereits in den vorderen Gebäudeteil eingezogen.

Porzellan wird zwar höchstwahrscheinlich nie wieder in großem Stil in Lettin hergestellt werden, aber Grundstückseigentümer Achmed Großer hat genug Ideen, was stattdessen alles in dem Gewerbegebiet entstehen könnte. „Das Areal ist ein wahrer Rohdiamant, man kann hier so viel machen“, sagt er. Der 50-jährige gebürtige Chemnitzer traut sich offenbar, groß zu denken. Ob seine Arbeit als Hubschrauberpilot ihn dazu inspiriert? „Das Fliegen ist meine Leidenschaft. Aber in Lettin fühle ich mich wohl, hier möchte ich etwas aufbauen.“

Noch sind Teile der ehemaligen Fabrik ungenutzt, aber in Zukunft soll sich das ändern. In diesem Gebäude könnte betreutes Wohnen angeboten werden. (Foto: Silvio Kison)

Eigentümer der Porzellanfabrik hegt ergeizige Pläne für das Areal

Einige alte und verfallene Baracken der ehemaligen Fabrik sollen abgerissen werden, an ihre Stelle könnte künftig etwa ein Supermarkt mit einem großen Parkplatz gebaut werden. Im alten Produktionsgebäude, in dem noch immer zwei Lastenaufzüge vorhanden sind, soll altersgerechtes Wohnen eingerichtet werden, inklusive Möglichkeiten für Dienstleister wie Physiotherapie oder Krankenpflege. Weitere Ladengeschäfte an der Straßenseite seien denkbar, so Großer. Gemeinsam mit einem Architekturbüro hat er eine Visualisierung seiner Pläne gemacht.

Die Wohnhäuser, die bis an das alte Fabrikgelände heranreichen sehen zwar sehr realistisch aus, es gibt sie aber in der Realität nicht - noch ist an der Stelle Feld. Aber Großer ist zuversichtlich, dass Lettin sich in einigen Jahren weiterentwickeln wird und ein neues Wohngebiet gebaut wird. Tatsächlich verzeichnet die Stadtverwaltung vor allem im Norden einen hohen Bedarf an Ein- und Mehrfamilienhäusern, was Entwicklungsprojekte beispielsweise in Heide-Nord bestätigen.

Flugbetrieb wird nicht ausgeweitet: Eigentümer über Reaktionen der Lettiner enttäuscht

Wie Achmed Großer seine umfangreichen Pläne in die Tat umsetzen will? „Ich bin natürlich auf die Unterstützung der Lettiner angewiesen“, sagt er. Gleichzeitig legt er täglich selbst Hand an in den alten Hallen und spart sich damit teure Baufirmen. Großer ist handwerklich begabt, hat früher selbst eine kleine Baufirma geführt und die vergangenen Jahre viel Schweiß und Herzblut in sein Projekt Porzellanfabrik gesteckt.

Achmed Großer möchte das Gelände der alten Porzellanfabrik sanieren. Die große Halle wird bereits wieder genutzt. Fotos: Silvio Kison

Die Flugblatt-Aktion einiger Anwohner, die sich vor ein paar Monaten gegen seinen Hubschrauber-Landeplatz richtete, traf ihn deshalb hart. „Ich finde es wirklich schade, dass die Menschen mir mit Ablehnung begegnen“, sagt Großer. Seiner Meinung nach habe es ein Missverständnis gegeben: Anders als die Flugblätter suggerierten, wolle er den Flugbetrieb keinesfalls ausweiten.

Rundflüge mit Privatkunden, die einmal Halle aus der Luft sehen wollen, sollen voraussichtlich sogar eher seltener stattfinden als bisher. „Mein Hauptgeschäft mit dem Hubschrauber sind Frachtflüge und Arbeitsflüge in der ganzen Bundesrepublik“, sagt Großer. Seiner Meinung nach wäre ein Hubschrauber das I-Tüpfelchen für ein modernes Gewerbegebiet vor den Toren der Stadt. Auch wenn noch immer ein Drittel des Geländes ungenutzt ist, das „Highlight“ - der Hubschrauber - ist jedenfalls schon da.