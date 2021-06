Diese Brücken in Halle werden saniert

Halle (Saale) - Nur einspurig läuft derzeit der Verkehr unter der Brücke in der Wolfensteinstraße hindurch. Denn die zweite Spur wird von einem Gerüst besetzt. Oben drüber rauscht unverändert der Verkehr auf der Paracelsusstraße. Wie die Stadt auf MZ-Nachfrage mitteilt, werden aktuell Betoninstandsetzungsarbeiten an den Widerlagern und an der Unterseite des Bauwerkes ausgeführt.

Mehrere Brücken in Halle werden saniert

Zudem stehen Pflasterarbeiten vor den Brückenstützen sowie Asphaltarbeiten im Fahrbahnbereich an. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende September dauern. Da sie abschnittsweise bei fließendem Verkehr erfolgen, ist eine Vollsperrung der Straße nicht geplant. Gebaut wird dieser Tage außerdem an der Dreierbrücke am Mühlgraben. Wie die Stadt erklärt, sind in diesem Jahr noch an fünf weiteren Brücken größere Sanierungsarbeiten geplant und auch schon beauftragt. Dazu zählt die Alte Schieferbrücke, wo Streben und Lager gewechselt werden sollen.

An der Brücke Angersdorf, der Brücke Zscherbener Straße sowie der Brücke Am Taubenbrunnen soll jeweils der Beton an den Überbauunterseiten und den Widerlagern instand gesetzt werden. Und schließlich soll noch an der Brücke Paul-Suhr-Straße der Berührschutz gewechselt werden. Hinzu kämen derweil noch Sofortmaßnahmen, die nötig sind, sowie laufende Unterhaltungen und Kleinleistungen je nach Erfordernis. Aktuell befinden sich insgesamt 137 Brückenbauwerke in der Anlagenverantwortung der Stadt Halle. (mz)