Die Warteschlagen am Impfzentrum in Halle sind weg

Vor dem Impfzentrum in der Pera-Straße in Halle bleiben die langen Schlangen aus.

Halle (Saale)/MZ - Sie hatten für große Aufregung und viele Beschwerden gesorgt, doch nun scheint es sie nicht mehr zu geben: lange Warteschlagen vor den städtischen Impfzentren. Hatte es vor einer Woche – nachdem die Stationen in der Burgstraße und in der Heinrich-Pera-Straße wiedereröffnet worden waren – noch Berichte von Hallensern gegeben, die teilweise bis zu zwei Stunden draußen in der Kälte standen und auf ihre Spritze gewartet haben, waren in dieser Woche seit Dienstagnachmittag kaum noch nennenswerte Wartezeiten zu verzeichnen. Entsprechende Beobachtungen bestätigt die Stadtverwaltung auf MZ-Nachfrage. Zu Stoßzeiten könne es zwar noch zu Wartezeiten kommen, jedoch nicht mehr als eine halbe Stunde lang.