Die Volkshochschule in Halle ist zurück

Halle (Saale)/MZ - Neue Sprachen lernen, den Sternenhimmel endlich besser verstehen, zeichnen oder Tango tanzen - das Angebot der Volkshochschule Adolf Reichwein der Stadt Halle ist riesig. Bedingt durch die Corona-Maßnahmen war es in den letzten Monaten aber ruhig an der VHS. „Wir haben versucht, etwas durch Online-Kurse aufzufangen, beispielsweise Sprachkurse. Das funktioniert aber natürlich nur begrenzt und kommt bei Weitem nicht an das Spektrum ran, das sonst bei uns stattgefunden hat“, berichtet Marc Heder.

Der Leiter der VHS freut sich deshalb sehr, dass nun wieder Veranstaltungen in Präsenz möglich sind. Das Programm für das Herbstsemester ist jetzt öffentlich und enthält einige Neuerungen: „Wir starten mit der digitalen Vortragsreihe vhs-wissen-live. Professoren und Experten aus verschiedensten Gebieten sprechen und diskutieren dabei anderthalb bis zwei Stunden über spannende Themen, die uns alle angehen. Dafür haben wir Partner wie die Max-Planck-Gesellschaft mit im Boot, und das Ganze gibt es kostenfrei.“

„Neben unserer Keramikwerkstatt gibt es ab dem kommenden Semester auch eine Holzwerkstatt“

Ein weiteres neues Format ist der Digitale Dienstag. Fast jede Woche finden abendliche Online-Seminare zum Reinschnuppern statt. Für ungefähr fünf Euro erhalten Interessierte beispielsweise einen Einstiegskurs ins Logo-Design oder eine Einführung in die indische Küche. Das Programm ist bunt gemischt. Auch für Handwerksbegeisterte wurde das Angebot erweitert. „Neben unserer Keramikwerkstatt gibt es ab dem kommenden Semester auch eine Holzwerkstatt. Die stellen wir bei unserer öffentlichen Feier zum Beginn des neuen Semesters vor “, verkündet Heder. Gefeiert wird am 10. September ab 16 Uhr auf Schulhof der VHS. Wer Lust auf einen Kurs hat, sich aber noch nicht so recht entscheiden kann, hat dort die Möglichkeit, an einem der kleinen Schnupperkurse teilzunehmen. So können sich die Gäste zum Beispiel im Häkeln oder Tanzen ausprobieren.

Das gesamte gedruckte Programm mit mehr als 800 Kursen liegt ab nächster Woche in den Räumlichkeiten der VHS Halle aus. In digitaler Form ist es unter www.vhs-halle.de einzusehen. Anmeldungen sind auf der Homepage oder persönlich während der Öffnungszeiten möglich. Auch für den kostenfreien Ferienworkshop TalentCampus für Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren nimmt die VHS noch Anmeldungen entgegen. Vom 26. bis 30. Juli wird ganztägig abwechslungsreiches Programm geboten.