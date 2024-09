60 Jahre Halle-Neustadt Die Traktoristin, die Oberbürgermeisterin von Neustadt war

Liane Lang war 20 Jahre lang Stadtoberhaupt in Halle-Neustadt. Sie trat ihr Amt 1970 als jüngste Frau auf diesem Posten in der DDR an. Wie ihre Politik-Karriere 1990 endete.