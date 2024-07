An vielen Orten in Halle wuchert da Grün. Die Verwaltung erklärt die wochenlangen Verzögerungen bei der Grünpflege.

Halle (Saale)/MZ. - Was für Insekten und Freunde der naturnahen Blühwiese das Paradies ist, ist für einige Neustädter schon lange nicht mehr schön. Seit Wochen gibt es immer wieder Beschwerden über ungemähte Grünstreifen an mehreren Orten in Neustadt. „Es ist eine Zumutung. Die Disteln stehen teilweise hüfthoch“, berichteten mehrfach MZ-Leser in der gläsernen Redaktion im Neustadt-Centrum. Vor allem im Bereich Rennbahnkreuz sei es schlimm.