Bei den milden Temperaturen steigen etliche Hallenser aufs Fahrrad um. Der Leiter einer Fahrradwerkstatt zeigt, wie er die Drahtesel wieder in Schuss bringt. Er ist selbst aktiver Radsportler.

Radfahren in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Willy Werner hängt ein rotes Rennrad in die Halterung. Mit dem Daumen streift er langsam über den Hinterreifen. „Ich prüfe, ob der Reifen noch genug Profil und keine Risse hat“, sagt der Werkstattleiter im Fahrradladen „bike out“ am Alten Markt. Danach testet er die Bremsen, misst die Kette aus und ölt sie. Auch, ob Vorder- und Rücklichter noch funktionieren und genug Reflektoren am Rad angebracht sind, inspiziert der Zweiradmechaniker.

Inspektion nach Winterpause wichtig

Denn bei einer Radinspektion werden alle Teile unter die Lupe genommen und eventuell ausgetauscht. Vor allem Räder, die den Winter über eingelagert waren, sollten laut Werner vor der ersten Tour zunächst durchgecheckt werden. Auf Wunsch reinigt das Werkstattteam auch die Räder, um sie für die neue Saison in Schuss zu bringen. „Dreck, Staub und Rost richten langfristig die meisten Schäden an“, sagt der Werkstattleiter.

Eine jährliche Inspektion bieten mehrere Fahrradgeschäfte mit Werkstätten in Halle an. Die meisten bitten darum, vorher einen Termin zu vereinbaren. Im „bike out“ sind die Auftragsbücher seit Anfang Februar gefüllt. Aktuell müssen Kunden sogar bis zu zwei Wochen auf einen freien Termin warten. Zur Inspektion kommen laut Werkstattleiter Werner nicht nur die Besitzer hochwertiger Trekkingräder oder Mountainbikes.

Auch ganz normale Stadträder und gut erhaltene DDR-Räder prüft die Werkstatt auf Sicherheit im Straßenverkehr. Im Schnitt inspiziert das Team um die 20 Räder pro Tag – mittlerweile machen E-Bikes etwa die Hälfte aller Aufträge aus. Je nach Rad und Verschleiß fallen die Kosten für eine Inspektion sehr unterschiedlich aus. Um die 80 Euro sollten Radler aber in jedem Fall einkalkulieren.

Bei einer Radinspektion wird unter anderem die Kette überprüft und geölt. Foto: Steffen Schellhorn

Für Werkstattleiter Werner spielen Fahrräder nicht nur beruflich, sondern auch privat eine große Rolle. Der 21-Jährige besitzt selbst über ein Dutzend Räder. Noch vor der Arbeit fährt er jeden Morgen um die drei Stunden durch das hallesche Umland und legt dabei zwischen 70 und 110 Kilometer zurück. Die Strecke um den Geiseltalsee sage ihm zum Beispiel sehr zu. „Das Besondere am Fahrradfahren ist, dass man aus eigener Kraft überall hinkommen kann und im Grunde auf nichts angewiesen ist“, sagt Werner. Der Hallenser nimmt zudem an Cross-Country-Radrennen teil und ist beim Speedskating – eine Disziplin im Inlineskaten – aktiv.

Branche hat sich gut entwickelt

Auch den Inhabern des Fahrradladens „bike out“ ist der aktive Sport wichtig. Jörg Katzenellenbogen und Katrin Pabst haben 1990 zunächst Ausrüstung fürs Windsurfing verkauft. Später kamen Skier und Snowboards hinzu. 1999 begann der Fahrradhandel. Seit 2004 ist ihr Geschäft am Alten Markt angesiedelt – und nur noch auf Fahrräder spezialisiert. „Fast jeder fährt Fahrrad“, sagt Jörg Katzenellenbogen. Diese Branche habe sich am besten entwickelt.

Außerdem hätten sich die Aufgaben rund ums Rad stark erweitert: Neben dem klassischen Radverkauf bietet der Laden mittlerweile auch Versicherungen, Leasing, Zubehör und den Reparaturservice an. Auch auf der Straße sei der Radsport noch ausbaufähig. Laut dem Inhaber könnten eine bessere Anbindung nach Leipzig oder Radhotels entlang des Saaleradwegs weitere Hobbyradler in Bewegung versetzen.