Die Museumsnacht in Halle und Leipzig kehrt zurück

Auch das Händelhaus in Halle nimmt traditionell an der Museumsnacht teil, die 2022 am 7. Mai stattfinden soll.

Halle (Saale)/Leipzig/MZ/Nay - Gute Nachricht für Museumsfreunde: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause soll es in diesem Jahr wieder eine Museumsnacht geben, das teilte die Stadtverwaltung Halle am Mittwoch mit. Traditionell wird die Veranstaltung gemeinsam in Halle und in Leipzig ausgerichtet. Unter dem Motto „Vielfalt erleben“ öffnen insgesamt 82 Museen, Galerien und Sammlungen in beiden Städten am Samstag, 7. Mai von 18 bis 24 Uhr ihre Türen.

Ob Anfang Mai noch besondere Corona-Regeln gelten, ist derzeit zwar noch unklar, aber laut Stadtverwaltung solle „mit einem abgestimmten Hygienekonzept und gegenseitiger Rücksichtnahme“ ein sicherer Aufenthalt in den Einrichtungen gewährleistet und Warteschlangen vermieden werden. Außerdem soll es im Internet in Echtzeit eine Übersicht der Auslastung der einzelnen Museen geben, damit sich die Gäste besser entscheiden können, wo sie wann hingehen.

Tickets, die in beiden Städten gelten, können ab dem 11. April im Internet und in begrenztem Kontingent auch an ausgewiesenen Vorverkaufsstellen sowohl in Leipzig als auch in Halle erworben werden. Der Preis beträgt wie zur letzten Museumsnacht zehn Euro, ermäßigt acht, beziehungsweise fünf Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre haben freien Eintritt.

Die Museumsnacht stellt laut Veranstaltern seit mehr als zehn Jahren einen der kulturellen Höhepunkte in beiden Städten dar. Zehntausende Besucher hatten zuletzt daran teilgenommen. Neben der Möglichkeit für reguläre Museumsbesuche bieten viele der teilnehmenden Orte meistens auch besondere Aktionen zum Mitmachen und Erleben an. Genauere Informationen zur Museumsnacht 2022 sind allerdings noch nicht bekannt, sie sollen im Laufe des Aprils auf der Website www.museumsnacht-halle-leipzig.de sowie in den sozialen Netzwerken veröffentlicht werden.

In den Jahren 2020 und 2021 waren die Museumsnächte jeweils pandemiebedingt abgesagt worden.